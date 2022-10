Gemelli di Guidonia | annunciate le date del tour

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Annunciato ildeidi, tutte lein teatro per gli ex vincitori di Tale e Quale Show Idiannunciano ilnazionale dello spettacolo teatrale “Tre per 2” Tra Radio e Tv. A grande richiesta tornano in teatro partendo da Bologna domani, 14 ottobre, per poi proseguire nelle principali città italiane con lo show che porta la loro firma indelebile. Uno spettacolo che intreccia tanta musica e comicità coinvolgenti. Protagonisti del successo in radio e tv di “Happy Family”, il programma di Rai2 condotto con Ema Stockolma, il trio Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino porterà sul palco un mix frizzante e divertente basato sull’ironia musicale, tra gag e imitazioni esilaranti e coinvolgenti. Vincitori dell’ultima edizione di Tale e ...

Sui loro documenti ufficiali ci sono tre nomi Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Sul passaporto che ti apre le porte dei palcoscenici invece c'è scritto Idi. Basta questa sigla per avere il lasciapassare per lo show e soprattutto per un tour lunghissimo che durerà mesi e che toccherà tutte le regioni italiane, come è giusto che sia per ...