Agenzia ANSA

Prezzo delin calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con scadenza a novembre ha chiuso in ribasso del 4% a 153 euro al Megawattora. . 13 ottobre 2022... la concentrazione diserra e la presenza di polveri contenenti solfati emesse dalle azioni ...potrebbe assistere ad un aumento di piogge in estate nella sua parte nord - occidentale -... Gas: conclude in ribasso, -4% a 153 euro al Megawattora - Economia Prezzo del gas in calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con scadenza a novembre ha chiuso in ribasso del 4% a 153 euro al Megawattora. (ANSA). (ANSA) ...Riunione Antitrust-Arera sulle segnalazioni di possibili pratiche commerciali scorrette. Invito alla responsabilitĂ . Ecco quando si apre lo scudo del ...