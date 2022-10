Camera dei deputati | colpo di scena | l’annuncio di Salvini – LIVE

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Pronti, via. La XIX legislatura italiana inizia oggi alle 10.30. Doppio appuntamento per gli eletti ae Senato in simultanea. Dopo i lavori di apertura,e senatori voteranno i loro presidenti in quella che è a tutti gli effetti la prima partita veramente politica per il nascituro governo Meloni. 18.35 Il candidato della Lega è Lorenzo Fontana La Lega ha deciso di puntare le sue carte su Lorenzo Fontana, già vicesegretario della Lega e ministro. Il braccio destro diper ora non si sbilancia (“la notte è lunga”), ma la scelta del Carroccio è su di lui. Giorgetti, invece, che pure era un possibile candidato, ha rimesso ail mandato per scegliere quale ministero affidargli alla formazione del governo. Tutto resta da capire se e come voterà Forza Italia. 18.30: ...

18.34, fumata nera al terzo scrutinio Ancora una fumata nera nell'Aula dellanella terza votazione per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum richiestodue terzipartecipanti al voto. L'Aula è convocata domattina alle 10.30 per la quarta ...Tra i papabili per Montecitorio spunta il nome del vicepresidente del Carroccio, ma dietro ai veti sui presidenti c'è ancora la listaministri. Berlusconi: "Ronzulli non avrà un ministero". E Meloni incontra ...(DIRE) Roma, 13 Ott. – “Ho chiesto a Riccardo Molinari la disponibilità a proseguire il suo mandato da capogruppo della Lega a Montecitorio, nonostante avesse tutte le carte in regola per fare il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...