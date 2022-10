(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il trequartista serbo: "Stankovic ed ioqui per aiutare" ROMA - "Sedavvero? Sì, anche se non in senso assoluto, perché la stagione è già iniziata... Nonriusciti a vincere,...

Non siamo riusciti a vincere, ma ora serve mettere dentro laenergia e pensieri positivi, io per primo. Abbiamo tirato una riga e dobbiamo pensare a salvarci. Perché questo è diventato il nostro ...Commento sulla stagione della"La squadra ha i giocatori per poter invertire la rotta. ... tutte le notizie di sampdoria novellino Leggi i commenti: tutte le notizie [ { "@context": "https:/... Calcio: Samp. Djuricic 'Siamo ripartiti, nostro obiettivo è la salvezza' Il trequartista serbo: 'Stankovic ed io siamo qui per aiutare' ROMA (ITALPRESS) - 'Se siamo davvero ripartiti Sì, anche se non in senso ...La pesante perdita di 24,4 milioni di euro segnata nel 2021 dalla Uc Sampdoria non impatta i numeri di Sport Spettacolo Holding (Ssh), la cassaforte ...