Borsa | Europa apre debole | Francoforte - 0 | 48%

Borse europee in avvio deboli. A Parigi l'indice Cac 40 segna un - 0,45% a quota 5.795 punti. A Francoforte il Dax apre a - 0,48% a quota 12.114 punti. Londra registra un - 0,37% con i Ftse 100 a 6.800 punti. Le Borse europee restano sotto pressione in attesa della pubblicazione del dato sull'inflazione americana di settembre. Si profila infatti un nuovo avvio in rosso dopo che ieri a New York l'S&P 500 ha ...