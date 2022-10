AEW | Toronto si tinge d’arancio | arriva finalmente il primo titolo per Orange Cassidy!

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Questa notte è andata in scena la prima puntata di Dynamite al di fuori dai confini statunitensi, per l’occasione nel main event è stato difeso ilinternazionale della AEW, l’All Atlantic Championship, la cintura più giovane della compagnia. Una rivincita a distanza di tre settimane tra PAC eCassidy, i due si sono infatti affrontati a Dynamite Grand Slam con l’inglese che è riuscito a difendere la cintura grazie ad una scorrettezza. La prima gioia! Partenza aggressiva per PAC con l’azione che si è presto spostata fuori ring sino allo stage, dove il campione ha eseguito un piledriver che gli ha quasi permesso di vincere l’incontro per count out, Cassidy infatti è riuscito a rientrare sul ring pochi attimi prima del conto di 10 dopo essersi rotolato per tutta la rampa. Anche stanotte PAC ha provato a servirsi del martelletto ...

In AEW's Canada debut, Jericho and Danielson battled, Renee Paquette debuted, and a new All-Atlantic Champion was crowned.For the first time, All Elite Wrestling ventured north of the border to Toronto for an episode of Dynamite, headlined by an epic third encounter between ...