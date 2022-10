TS – “Portato in campo l’orgoglio di un intero popolo”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) 2022-10-12 23:23:50 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: NAPOLI – Un successo, il quarto in quattro partite del girone, che ha permesso al Napoli di guadagnare l’accesso agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo. Dopo il 4-2 casalingo contro l’Ajax, l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti non nasconde la sua soddisfazione ai microfoni di Sky: “Ci sentiamo coinvolti e trascinati dall’atmosfera. I ragazzi hanno fatto una cosa immensa, hannoindi une centrato la qualificazione”. Sull’aspetto tattico: “Non esistono più gli schemi, si gioca in base a come si schierano gli avversari. E’ questione di coraggio, di saper impostare l’azione e di pressare. La Champions è difficile, anche oggi l’Ajax ha dimostrato qualità e ...

