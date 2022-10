Roma | confermata la lesione a Dybala | stop per la Joya in Serie A Mondiale? Proverà a recuperare

Sport Mediaset

- Paulo Dybala si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo l'infortunio rimediato contro il Lecce:la lesione muscolare al retto femorale sinistro.Non arrivano buone notizie dallasu fronte Dybala. Nuovi esami per l'argentino, che è stato sottoposto a una risonanza magnetica:una lesione muscolare al retto femorale sinistro. Il giocatore dovrà restare fuori 4 - ... ROMA, CONFERMATA LESIONE A RETTO FEMORALE PER DYBALA - Sportmediaset Gli esami a cui e' stato sottoposto oggi Paulo Dybala hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Il calciatore giallorosso ha gia' iniziato il percorso di recupero. Per lui stop di 4/6 ...ROMA - Paulo Dybala si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo l'infortunio rimediato contro il Lecce: confermata la lesione muscolare al retto femorale sinistro.