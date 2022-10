Napoli-Ajax | Frustalupi | “Prestazione eccezionale | peccato per il pari”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Intervenuto al termine della partita di Youth League tra, l’allenatore della Primavera degli azzurri Nicolò. Ecco le sue parole nel post match: Mister primo punto ottenuto nel girone ma c’è amarezza per i mancati tre punti per errori difensivi o per mancata concretezza in attacco? “Direi la seconda, l’è una squadra fenomenale. I ragazzi hanno fatto unae devo fare solo i complimenti, purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol perché contro queste squadre qua ci può essere sempre una giocata singola, come lo è stata quella del gol del pareggio dell’che ti mette in difficoltà. L’attaccante è stato bravissimo a saltare diversi giocatori e a far gol. Noi ci dobbiamo solo rammaricare di non aver fatto il ...