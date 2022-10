Nainggolan arrestato in Belgio | guidava con una patente non valida

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nuovi guai per il belga Radja: il centrocampista ex Roma e Interper guida connonRadjaè statooggi pomeriggio dalla polizia ad Anversa: stando a quanto riportato dalla testata belga Het Nieuwsblad, l’ex centrocampista di Cagliari e Inter, ora in forza al Royal Antwerp FC, è accusato di guida connon. Dopo le verifiche al comando di polizia, il giocatore è stato comunque rilasciato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

