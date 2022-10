Lockdown e zero Covid eterni Blindati fino al 2024 e addio crescita

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nessun allentamento delle restrizioni in vista per Pechino, dove Xi Jinping si intesta la vittoria nel contenimento dei contagi. Offerti contratti "" per altri due anni. Ma l'economia ne risente Segui su affaritaliani.it

In Cina èCovid forever : nessun allentamento delle restrizioni in vistaCovid senza fine. La Cina sembra destinata a non riaprire i suoi confini ancora per un po' di ...di un nuovo...Lo scorso gennaio la TV pubblica aveva pubblicato un documentario intitolato "Tolleranza" , ... la disoccupazione giovanile, lo sperpero di denaro pubblico, il malumore per iprolungati: ...Nessun allentamento delle restrizioni in vista per Pechino, dove Xi Jinping si intesta la vittoria nel contenimento dei contagi. Ma l'economia ne risente ...