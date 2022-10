Juve | Briatore | «I giocatori sembrano pensionati»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le parole di Flavio, tifoso vip della: «Io credo che la colpa sia di tutti, a partire dai» Intervistato da Notizie.com, Flaviosi è espresso così sulla, prendendo le difese del tecnico bianconero, Allegri. Di seguito le sue parole «Ha ragione Andrea Agnelli quando dice che è una vergogna. Io credo che la colpa sia di tutti, a partire dai. In campo non corrono, non hanno grinta, manca la cattiveria per vincere le partite.dei. Non dovrebbero ricevere lo stipendio visto che non fanno il loro lavoro» LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.