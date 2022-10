Intesa Sp | giuslavorista Rotondi | Non si stravolge nulla | imprescindibile coinvolgere sindacati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Labitalia) - "'I tempi cambiano e bisogna prendere in esame come eventualmente cambiare le modalità di lavoro, ma sempre con il sindacato'. Tale affermazione del presidente diSanpaolo semplifica e chiarisca l'esigenza attuale del mondo del lavoro di chiunque svolga attività lavorativa e delle imprese che devono organizzare e far sì che le prestazioni dei lavoratori realizzino la più alta redditività possibile. Non si standoe l'idea di coinvolgimento le organizzazioni sindacali non solo è condivisibile, bensìoltre ovviamente il consenso individuale. Accolgo con favore questo tentativo di 'rimodulare temporalmente' le prestazioni contemperando almeno due interessi: un giorno in più libero e meno costi". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Francesco ...