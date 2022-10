Gf Vip 7 | una Vippona critica duramente le sorelle Selassiè e si complimenta con Soleil Sorge | “Lei sì che ha una bella testa!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Gli attuali concorrenti del Gf Vip 7 hanno commentato nelle ultime ore i protagonisti dell’edizione precedente, mentre si dilettavano in una pedicure. In particolare, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon e Wilma Goich hanno detto la loro su alcune figure cardine dello scorso show. Ad un certo punto, infatti, mentre chiacchieravano del più e del meno, lo sguardo di Wilma si è posato sulle foto appese al muro, notando la Ricciarelli. Successivamente, la cantante ha commentato la sua partecipazione. che fu molto discussa: Però una che non è mai stata nominata è la Ricciarelli. L’anno scorso sempre immune, sempre immune. Quasi tutte le puntate lei è stata immune. Te lo ricordi? Io me lo ricordo. Quasi tutte le puntate lei era immune perché era…non mi dire che i ragazzi… Non voglio dire cose che non voglio dire nemmeno dire… Osservando la foto delle principesse Selassié, invece ha ...