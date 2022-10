Gazzetta | Juve | giocatori come ad un rave senza dj | ognuno per conto suo | a vagare senza posizione

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Idellasembrano ad undj,vaga nel campo persuo. Lantus ha perso in Champions League contro il Maccabi e gli israeliani, che venivano da nove sconfitte di fila, quasi sono sembrati dei fenomeni, scrive ladello Sport. “Aspettavano laper fare i fenomeni. La aspettano tutti questainguardabile, irriconoscibile, insensata, approssimativa: facile da bloccare, far girare a vuoto e infilare”. “Non ci ha capito niente nessuno, Allegri, i, anche il club”. “Non che tutte le colpe siano di Allegri, ma tante sì. Laè impresentabile da tempo, dall’anno scorso. Oggi un allenatore conta, è un top ...

Dopo la sconfitta ad Haifa contro il Maccabi la qualificazione agli ottavi di Champions League è appesa ad un filo. Laè al terzo posto nel Gruppo ...Ma laè un'azienda con le spalle abbastanza grandi da non farsi legare le mani in maniera ... Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ...Domani l'ex PSG svolgerà gli esami: per la 'Gazzetta dello Sport', il rischio è quello di uno stop che va dalle tre settimane fino ai 40 giorni.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...