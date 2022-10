Ex del GF Vip espulso e pronto a tornare nella casa | arriva la risposta definitiva di Signorini

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’avvio della nuova stagione del Grande Fratello Vip è stata già segnata dalle prime eliminazioni che hanno spezzato il cuore dei fan, eppure sembrerebbe che un concorrente potrebbe ben presto fare il suo ingresso ancora una voltapiù spiata d’Italia. Nel corso delle ultime settimane a fare discutere è stato il caso relativo all’abbandono di Marco Bellavia alladel GF Vip, una decisione maturata dopo una serie di sconvenienti fatti, attacchi e frasi che dovevano essere evitate da coloro che non hanno preso coscienza della sensibilità del loro coinquilino… il quale esasperato ha deciso di abbandonare. Il caso Bellavia è costata l’espulsione a Ginevra Lamborghini e l’eliminazione voluta dal pubblico in un televoto flash di Giovanni Ciacci. Ex concorrentetorna al GF Vip? Questo ...