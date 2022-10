De Laurentiis esulta sui social | “Che emozioni! Grazie Napoli”

"Agli ottavi con due turni d'anticipo, incredibile",Frank "Non so se il Mondiale sarà un bene o un male. Al momento, al netto della sua storia, è il Napoli più forte dell'era De", ...Nei mesi scorsi, quando circolavano ancora voci su una possibile cessione del club da parte di De, in molti avevano sospettato che l'attenzione di Al Thani per il Napoli dipendesse dall'...ForzAzzurri.net - Grande soddisfazione per il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis "Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli!!", ha scritto su Twitter Aurelio De ...NAPOLI AJAX – Il Napoli conquista gli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo, grazie all’esaltate vittoria in casa contro l’Ajax. Battuti gli olandesi 4-2, gli azzurri super ...