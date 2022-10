(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il movimento politico “La Rete dei Patrioti” ha deciso di contestare il futuro Governo con la guida di, appendendo unosul Ponte degli Annibaldi, a pochi passi dal. Lodavanti alLocomparso nella notte davanti allo storico monumento di Roma, recita queste parole: “Pandemia, carestia, caro energia: questa è la loro strategia”. La formazione politica della “Rete dei Patrioti”, guidata da Giustino D’Uva, recita un messaggio coerente con la propria produzione politica degli ultimi anni, considerato come il gruppo militanti sia stato attivo a ogni manifestazione No Vax che si è svolta su Roma. L’attacco aOggi, il messaggio è anche una chiara critica ...

Il Corriere della Città

Striscione neofascista al. Martedì sera gli attivisti della formazione di" La Rete dei patrioti " capeggiata da Giustino D'Uva , ex candidato alle elezioni europee del 2019 nella lista di Forza Nuova , ...Il Ciociaro li guardo e sul suo viso comparve un ghigno: "Dopo er, mo' glie vennemo pure la Fontana di Trevi, la Torre di Pisa e il Ponte dei Sospiri a Venezia. Chi me l'avrebbe detto che ... Colosseo, ultradestra attacca Giorgia Meloni con uno striscione Il movimento politico “La Rete dei Patrioti” ha deciso di contestare il futuro Governo con la guida di Giorgia Meloni, appendendo uno striscione sul Ponte degli Annibaldi, a pochi passi dal Colosseo.Lo striscione è firmato da La rete dei Patrioti, formazione di ultradestra che aveva partecipato a tutte le manifestazioni No Pass organizzate a Roma ...