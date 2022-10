Biden | ‘Parlare con Putin? Dipende Su Ucraina ha sbagliato i calcoli Penso non userà nucleare | ma che ne parli è da irresponsabile’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Parla alla Cnn a una settimana dalle sue dichiarazioni sullo scenario di un possibile Armageddon, e descrivecome un attore “razionale” che, però, “ha completamentesull’invasione” perché “pensava che sarebbe stato accolto a braccia aperte, che sarebbe stato il benvenuto”. Quanto al ricorso alle armi nucleari, non crede che il leader russo ne farà uso, anche se il fatto che continui a parlarne è da “irresponsabile”. Nell’intervista, quasi interamente dedicata al conflitto in Europa, il presidente americano Joecommenta anche la possibilità ventilata ieri dal ministro russo Lavrov di un incontro col leader del Cremlino durante il G20 del 15 e 16 novembre in Indonesia. Un’eventualità sulla quale il capo della Casa Bianca resta piuttosto ...