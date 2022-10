Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “No dialogo con Putin | colloqui solo con altro leader”

(Di martedì 11 ottobre 2022) ”Non ci può essere alcuncon l’attualerusso, che non ha futuro. Dobbiamo riconoscere questa ovvietà”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrsu Telegram rivolgendosi aidel G7. ”Ci possono esserecon undella Russia, che rispetti la Carta delle Nazioni Unite, i principi fondamentali dell’umanità e dell’integrità territoriale dell’, o in una configurazione diversa, in modo che ilterrorista non abbia l’opportunità di influenzare decisioni chiave”, ha aggiunto. C’èuna persona che in questo momento sta bloccando la pace, e questa persona è a Mosca”, ha concluso. Adnkronos, ENTD, Get The ...

Sky Tg24

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Come prenotare la quarta ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Come prenotare la quarta ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 11 ottobre Dire addio a chi si ama è un dolore davvero unico e c’è chi proprio negli ultimi istanti di vita insieme riceve una sorta di regalo, un ricordo da portare per sempre con sé. Bowie, un dolce cane di 12 ...ROMA - Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati. In pochi se lo sarebbero aspettato dopo la'ultima romanitica estate vissuta insieme con i rispettivi figli, prima in Costa Smeralda e poi in ...