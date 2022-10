Udinese | paura per Walace | la macchina va a fuoco ma ne esce illeso

(Di martedì 11 ottobre 2022), centrocampista brasiliano in forza all’, ha vissuto attimi di puro terrore la scorsa notte, quando si è capottato con la propriain viale Venezia a Udine intorno alle 3 del mattino. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giocatore è dovuto fuggire dall’abitacolo della sua auto dopo essere uscito di strada, appena in tempo prima che la vettura prendesse. L’incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri mezzi o persone, in una dinamica ancora non chiara.I residenti della zona hanno prontamente avvisato le autorità, ma la stessa auto diha inviato al 112 la segnalazione di incidente poco dopo l’accaduto. Il calciatore è rimasto ...

Momenti di, per fortuna senza conseguenze, per il centrocampista brasiliano dell', Walace Souza, 27 anni. Il giocatore del club friulano, infatti, la scorsa notte è uscito fuori strada mentre si ...UDINE - Il centrocampista brasiliano dell', Walace Souza, di 27 anni, la scorsa notte è rimasto coinvolto in un'uscita di strada mentre si trovava a bordo della propria auto, che si è prima cappottata e poi incendiata. Il calciatore è ...Bruttissimo incidente nella notte per il centrocampista dell'Udinese, messosi in salvo prima che la macchina si incendiasse ...Tanta paura per il giocatore dell’Udinese Walace che nella notte è stato coinvolto in un incidente stradale. Mentre era alla guida della sua auto il centrocampista bianconero ha perso il controllo del ...