Ucraina | Picierno Pd | ' manifestare ha senso solo per chiedere a Putin di fermarsi'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Scendere in piazza eper la pace hase si chiede alla Russia di. Non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo di fronte all'aggressione criminale contro uno Stato sovrano. Èl'aggressore, e non ci può essere pace senza giustizia". Lo scrive su Twitter Pina, del Pd, vice presidente del Parlamento europeo.

