Santino | chi è il corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne | età | lavoro | vita privata

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tutto pronto per una nuova puntata di! Anche quest’oggi Maria De Filippi a partire dalle 14.45 su Canale 5 è pronta a regalare nuove emozioni agli affezionati telespettatori. Al centro dello studio c’è, per lei è sceso un nuovo. Si chiama, conosciamolo meglio! Chi è: il nuovodiAppena varcato lo studio, complice l’elegante tailleur rosso,non è passato inosservato. L’uomo è originario del Cilento, ha 76 anni ma vive in provincia di Firenze. Alle spalle ha una carriera davvero poliedrica: insegnante, musicista e cantante, sono davvero numerose le sue passioni! L’uomo suona diversi strumenti, tra i quali la chitarra e il pianoforte. È inoltre un cantante e ...

non ha mai sentito 'Fiume Sand Creek', 'Tre rose', 'Il cielo d'Irlanda' o 'Rimini' All'ingresso della Sala Bigattiera la mostra iconica diRepetto ha destato curiosita e piacere per il ...Il rialzo dei tassi di interesse sui mutui suggerirebbe di non attendere tempi migliori per... Il quadro incerto SecondoTaverna, presidente nazionale Fimaa, "le incertezze innescate dal ...A Uomini e Donne c'è un nuovo corteggiatore per Gemma. Si tratta di Santino che colpisce l'attenzione della dama. Ecco il video Witty Tv ...Santino cavaliere del trono over di Uomini e Donne, viene da Firenze ed ha settantasei anni, altezza e peso non disponibile ed ha occhi castani e capigliatura grigia. Nella vita Santino ha lavorato co ...