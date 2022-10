LIVE Passaro-Zhang 5-6 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | il cinese si assicura il tie-break

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Stecca con il dritto, restituito il mini-di vantaggio. 1-2 Risposta in corridoio di, forza Francesco. 0-2 Doppio fallo di, mini-del. 0-1 Buona la prima di. 6-6 Risposta in corridoio del, primo set al tie-. 40-15 Risposta vincente di. 40-0 Buona la prima dell’azzurro. 30-0 Rovescio in rete di. 15-0 Buona la prima di. 5-6 Game a zero di. 40-0 Tre palle diperrsi il tie-. 30-0 Sale nel game il. 15-0 Buona la prima di ...