Intervista a Simone De Rosa | “Il colore è tutto | è la base per ogni mia opera d’arte”

Musica Jazz

Consolato Cicciù - - > L'esclusiva di StrettoWeb al portiere della RegginaColombi, arrivato questa estate a Reggio Calabria Il richiamo del Sud. Anche per uno come lui, bergamasco di nascita, che... 'noi ...... seguiti dal sindaco di OsimoPugnaloni . Come confessato ai media locali, il sindaco ha espresso sincero dolore per l'accaduto e ha ricordato la vittima:A RO'HARA, il nuovo ... «Morning Raga». Intervista a Simone Basile L’intervista esclusiva di StrettoWeb al portiere della Reggina Simone Colombi, arrivato questa estate a Reggio Calabria Il richiamo del Sud. Anche per uno come lui, bergamasco di nascita, che… “noi be ...Abbiamo incontrato il regista Luca Miniero e i protagonisti della divertente commedia attualmente nelle sale italiane (intervista di Simone Zizzari) ...