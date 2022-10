Inter | Julio Cesar | «Onana o Handanovic? Ecco cosa penso»

(Di martedì 11 ottobre 2022) Le parole disul dualismo dei portieri dell’: «Non entro nel merito delle scelte di Inzaghi» Alla vigilia di Barcellona-non si poteva che chiedere a lui, il grande eroe della notte del 2010 al Camp Nou. «Mi chiedono ancora: ma come hai fatto quella volta su Messi?» La parata miracolosa disull’asso argentino rappresenta la pietra angolare sulla quale èstata edificata l’impresa del Triplete. Il portiere brasiliano è perciò il più indicato per risolvere l’intricato nodo della scelta di chi dovrà difendere la porta nerazzurra nella decisiva sfida tra Barcellona eil suo parere, fornito a La Gazzetta dello Sport. «Non entro nelle scelte di Inzaghi,è un portiere di grandi ...

Del muro dell'anno magico 2010, quello che tanto si evoca in queste ore,Cesar era l'ultimo pregiato pezzo. Avvicinarsi al portiere di quellanella notte di Barcellona era di per sé un'impresa, ma pure chi riuscì a calciare fu respinto. Così, per presentare la ...Lo studio del match di Champions al Camp Nou sarà a cura di Giulia Mizzoni insieme aCesar, Diego Milito e Clarence Seedorf. Barcellona -tv e streaming post match Barcellona -nel ...L'ex portiere dell'Inter e la parata simbolo del triplete 2010: "È stata la più importante, ancora mi chiedono ‘Ma come hai fatto’. L’Inter deve soffrire ma avrà le sue occasioni, e dovrà sfruttarle" ...Julio Cesar è uno dei simboli di Barcellona-Inter. Ci saranno momenti di sofferenza, come è normale che sia, e lì bisognerà resistere e rimanere in piedi” Julio Cesar Inter intervista. “È un orgoglio, ...