“I Don’t Like Myself” | il videoclip del singolo degli Imagine Dragons

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 ottobre 2022)(credit Eric Bay Davidson)MILANO – La band multiplatino e vincitrice ai Grammy®,, pubblica ildel brano “I”, tratto dall’album Mercury — Acts 1 & 2. Glihanno collaborato con l’organizzazione Crisis Text Line per incoraggiare i fan a supportare il progetto attraverso donazioni che si possono effettuare attraverso i social media del gruppo. Crisis Text Line è una fondazione no-profit che fornisce supporto gratuito e di alta qualità a chi soffre di malattie mentali e che opera come pronto intervento attivo 24 ore su 24 negli Stati Uniti e a Puerto Rico (in Inglese e Spagnolo). Il frontman Dan Reynolds ha dichiarato: “Ho scritto questo brano ...