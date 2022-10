(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - Le difficoltà dello scenario globale si riflettono nell'andamento delle, per le quali si prevede che larallenterà dal 5,2% nel 2021 al 2,4% nel 2022 e all'1,1% nel. E' il nuovo scenario stimato dal Fondo Monetario Europeo nel World Economic Outlook, che taglia le stime rispetto all'andamento previsto a luglio (-0,1 punti percentuali per il 2022 e -0,3 punti per il) con una revisione al ribasso soprattutto per ledegli Stati Uniti e quelle europee. Per gli Usa ora il fondo prevede che ladiminuirà dal 5,7% nel 2021 all'1,6% nel 2022 e 1,0 per cento nel. Nell'area dell'euro, continua l'Fmi, "ilmento dellaè meno ...

Il Sannio Quotidiano

Per la crescita 'le previsioni internazionali prevedevano 3 e siamo gia' a 3,5, l'anno prossimo prevedono una mezza recessione, ma ilvede uno 0,6%. Chiaramente c'e' un rallentamento ma ancora non credo si possano vedere i sintomi di una recessione'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo ......8 per cento tendenziale del primo trimestre allo 0,4 del secondo)anche le catene globali ... Ma l'avverte che la crescita di Stati Uniti e Europa potrebbe avvicinarsi allo zero nel 2023 nel ... **Fmi: rallenta crescita economie avanzate, in 2023 solo +1,1%** Rallenta intanto la crescita tedesca e francese nel 2023. Il Fmi stima che il pil della Germania si contrarrà il prossimo anno dello 0,3% (-1,1 punti percentuali rispetto alle previsioni di luglio) ...Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - Le difficoltà dello scenario globale si riflettono nell'andamento delle economie avanzate, per le quali si prevede che la crescita rallenterà dal 5,2% nel 2021 al ...