Dal 2023 niente più canone TV in bolletta A pochi mesi dal nuovo anno | però | non si sa ancora come dovremo pagarlo

Quotidiano di Sicilia

..., poi la ripresa. E' quanto prevede il Documento programmatico di bilancio, la cornice dei conti pubblici entro la quale si muoverà la manovra del prossimo governo che è stato approvato ieri...Le riprese, infatti, sono tuttora in corso a Toronto, pertanto non se ne parlerà prima delper ... Le foto dei costumi sono state diffusesempre aggiornato sito Variety, che ha rivelato in ... Pensioni, cosa cambia con il nuovo Governo Idee e riforme per il 2023 ... per le recessioni innescate dalla crisi finanziaria e dal Covid-19. Come anticipato nei giorni scorsi dalla direttrice generale dell’Fmi, Kristalina Georgieva, tra la fine del 2022 e il 2023, ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...