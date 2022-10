C’è una nuova speranza per i cosiddetti “bambini farfalla”

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 11 ottobre 2022) La ricerca scientifica ha fatto passi da gigante e sta rendendo curabili malattie che prima non lo erano, o quanto meno ad alleviare i sintomi a chi ne soffre. É il caso dell’epidermolisi bollosa, conosciuta anche come “sindrome dei“, problema ereditario della pelle che può finire per coinvolgere anche le mucose. Il nome deriva dalla condizione dell’epidermide dei malati: questa prevede la comparsa di lesioni e bolle che si manifestano spontaneamente, anche al minimo tocco. In genere a esserne interessati sono soprattutto mani e piedi ed è per questo che può diventare invalidante. La pelle deiè solitamente resistente a colpi, abbracci o sfregamenti a causa di proteine ??che fungono da collante tra il derma e l’epidermide, come il collagene. “Se queste proteine non sono presenti o non ...