Cantiere non in regola | denunciata la titolare

(Di martedì 11 ottobre 2022) RIETI – Prosegue l’attività del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti su tutto il territorio della provincia. In particolare, nei giorni scorsi, i Carabinieri del NIL, unitamente ai militari del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Rieti e della Stazione di Amatrice, hanno eseguito, proprio in quest’ultimo Comune, una serie di controlli volti alla verifica del rispetto delle normative di settore per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che, in unper la ricostruzione post sisma di un edificio per civili abitazioni, i ponteggi utilizzati dal personale dell’impresa non erano allestiti ad’arte. È stata, pertanto,in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti ladell’impresa ...

