Birre da Manicomio su Sky | X Factor e MasterChef | dal 10 ottobre va in onda un nuovo spot

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) - Milano, 112022. Rafforzando la posizione di leader nel settore delleartigianali online,da(www.da.com) ha dato forma a una nuova campagna televisiva che vedrà l'eCommerce protagonista di unoda 15'' che sarà trasmesso su Sky, Xa partire dal 10. Il messaggio pubblicitario ritrae la mascotte dell'eCommerce in diversi contesti, intrinsecamente legati al mondo della birra. Immagini che raccolgono, in una chiave di originale ironia, la raffinata proposta dida. Dalle Ceste Natalizie al BIRRANDAIO 2022, le iniziative per il Natale All'interno del catalogo, oltre a una ricercata ...