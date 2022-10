Sciopero Eav | il presidente De Gregorio chiede ‘tregua’ ai sindacati

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Serve un armistizio. Perché siamo in guerra. Come serve un cessate il fuoco della guerra militare in Ucraina per trovare una soluzione di pace, contemporaneamente e parallelamente serve una tregua sindacale perché oggi qualunque ipotesi di miglioramenti retributivi ha come presupposto il tema della soluzione alla crisi energetica che sta strangolando le imprese di trasporto”. È quanto sostiene ildell’Ente Autonomo Volturno, Umberto De, nel commentare loindetto questa mattina (dalle 9:00 alle 13:00) da diverse sigle sindacali.”Per Eav – prosegue De– 20 milioni di extra costo per il 2022 e 30 previsti per il 2023 sono un massacro. Che si aggiunge alla crisi dei ricavi da traffico dovuto al Covid (meno 50 milioni in tre anni) ed all’inflazione per ...

'In questo contesto storico dove come le altre aziende di trasporto lottano per la sopravvivenza, mi sarei aspettato uno dei sindacati per chiedere più incisive misure di sostegno per le ... dei trasporti per lunedì 10 ottobre 2022. Il sindacato OR. S. A. ha comunicato che ci sarà uno che coinvolgerà i dipendenti a Napoli , quindi potrebbero esserci disagi per chi viaggia su cumana, Circumflegrea, circumvesuviana e Metrocampania Nordest. dei trasporti lunedì ... Lo sciopero di 4 ore dei dipendenti Eav – proclamato per questa mattina dalle organizzazioni di categoria Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal, Faisa-Confail, Usb e Orsa – sta provocand ...