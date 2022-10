Parlamento siciliano | alla lista De Luca tre seggi

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 10 ottobre 2022) caption id="attachment 183458" align="alignleft" width="150" Cateno De/captionColpo di scena nell'attribuzione deidell'Assemblea regionale siciliana dopo le recenti elezioni regionali. LaDesindaco di Sicilia, che sosteneva la candidatura dell'ex primo cittadino di Messinapresidenza della Regione Siciliana, ha ottenuto trenella provincia peloritana, e non due come sembrava in un primo momento.A darne notizia è lo stesso Cateno Decon una nota del suo movimento che informa sugli esiti del procedimento ordinario avviato d'ufficio e che ha decretato il terzo deputato per la sua: l'attuale consigliere comunale Alessandro De Leo. A perdere ilo, secondo quanto riferito dal presidente di ...