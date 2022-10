MARIA E L’ AMORE – DAL 3 NOVEMBRE AL CINEMA

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sarà neiitaliani da giovedì 3, distribuito da Europictures,e l’, una deliziosa commedia francese diretta da Lauriane Escaffre e Yvonnick Mulle. Chi sono gli interpreti di “e l’”? Il film vede protagonista Karin Viard (La famiglia Bélier) e Gregory Gadebois (E’andato tutto bene). Tramae l’racconta la storia di, sposata da 25 anni, che lavora per una ditta di pulizie. Ha un carattere riservato e timido, a volte è goffa ma sempre dolce e gentile. Scrive poesie e non lascia mai il quaderno dove le raccoglie, lo porta sempre con sé e non condivide con nessuno i suoi scritti. Un giorno viene assegnata come addetta alle pulizie alla prestigiosa Scuola di Belle Arti a ...

