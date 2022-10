“Mara è stata informata” Tegola per Domenica In | la notizia colpisce in pieno la conduttrice

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Niente da fare perVenier eIn, sconfitte per la terzadi fila da Amici 22 di Maria De Filippi nella gara degli ascolti. Eppure qualcosa si muove: grazie anche al talk show su Ballando con le Stelle laIn diVenier è cresciuto rispetto alle precedenti settimane ma non è riuscito a battere Amici di Maria De Filippi. Ottimo risultato invece per Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini, complice il confronto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Una lenta ripresa che da speranza aVenier che, per ora, deve accontentarsi del secondo posto. Quella di ieri ècomunque una puntata che i telespettatori hanno dimostrato di gradire, con tanti colpi di scena e ospiti importanti. Tra i momenti più interessanti l’intervista a ...

