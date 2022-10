La Uefa ignora le proteste del Barcellona | subito due partite per arbitro e Var di San Siro

Calciomercato.com

Il presidente del Barcellona anche ieri ha tuonato sull'arbitraggio del match di martedì scorso vinto a San Siro dall'Inter contro i nerazzurri. "È stato vergognoso e l'ho fatto sapere allaperché è stato molto evidente" ha detto. Risultati Nessuno a giudicare dalle designazioni della quarta giornata del group stage .... di educare la propria tifoseria, pochi lo praticano e soprattutto il resto della compagnia... Ecco: forse è il caso che l'dia una risposta credibile a questo banale quesito. La Uefa ignora le proteste di Xavi e Laporta: Rosetti non ferma né arbitro né var di Inter-Barcellona La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Niente stop per il Var di San Siro, l'olandese Van Boekel, che sarà confermato in Europa League nel match dei giallorossi contro il Betis ...