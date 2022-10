Deadpool | T J Miller | Non lavorerò più con Ryan Reynolds | lui mi odia

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L'attore diT.J.ha sparato a zero sul collegacriticandone il comportamento sul set e puntando il dito anche sul suo matrimonio con Blake Lively. T.J.ha rivelato che tra lui e la star di, il sempre più popolare, non corre buon sangue.ha criticato i comportamenti del collega sul set gettando ombre perfino sul suo matrimonio con Blake Lively. In un'intervista durante l'Adam Carolla Show, l'attore 41enne ha spiegato: "Adorocome comico, ma dopo che è diventato super famoso per via di, le cose sono cambiate." T.J., che ininterpreta Weasel, ha ...