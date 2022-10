Selvaggia Lucarelli accetta le scuse di Iva Zanicchi in Tv ma precisa | “Epiteto sessista per mortificare un’altra donna”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo levia social e la notte insonne che ha trascorso, Ivaha voluto chiedere scusa aanche in tv. La cantante, che nel corso della puntata di ieri aveva rivolto un’offesa vergognosa nei confronti della giornalista, ospite del programma Da noi a ruota libera è tornata sulla faccenda rinnovando le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFESI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFEDopo l'insulto scappato in diretta tv nei confronti della giudice di 'Ballando con le stelle', Iva Zanicchi si è scusata su Twitter con Selvaggia Lucarelli. Come in tutte le competizioni… Leggi ...Pace fatta tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli per merito di Francesca Fialdini. Il chiarimento tra la cantante e la giornalista è avvenuto questo pomeriggio in diretta, nel corso del programma and ...