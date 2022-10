Salernitana-Verona | trovato l’invasore di campo | sarà sottoposto a Daspo

Queste le parole del tecnico Davide Nicola nel post - partita di. Il mister ha quindi concluso: "Nel calcio capita che ci siano dei blackout. La risposta della squadra è stata ...SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 9° GIORNATA Sassuolo - Inter 1 - 2 Milan - Juventus 2 - 0 Bologna - Sampdoria 1 - 1 Torino - Empoli 1 - 1 Monza - Spezia 2 - 02 - 1 Udinese - Atalanta 2 - 2 Cremonese - Napoli 1 - 1 Roma - Lecce ore 20.45 Fiorentina - Lazio lunedì ore 20.45 CLASSIFICA Atalanta 21; Napoli, Udinese, Milan 20; Lazio 17; ...Nel pomeriggio la Salernitana ha superato l'Hellas Verona per 2-1, al vantaggio di Piatek è giunto il momentaneo pari di De Paoli ...StampaTermina 2-1 la gara dell’Arechi tra Salernitana e Verona. Buon inizio granata che però perdono Maggiore subito per infortunio rilevato da Vilhena. Campani in vantaggio al 17’ con Piatek bravo a ...