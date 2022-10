(Di domenica 9 ottobre 2022) Per il 37enne Cristianouna via di fuga dal Manchester United potrebbe essere rappresentata da un trasferimento all'Miami,...

Calciomercato.com

Calciomercato, effetto domino Cristiano: Napoli,e Roma in allarme Lautaro Martinez ©LaPresseSecondo quanto riportato da Team Talk, infatti, lo United non starebbe perdendo tempo, ...... perché che siail Fenomeno o Podavini, le parole erano sempre le stesse: "Mi ha fatto ...per 3 - 1 ("La vittoria di Wembley disse Simoni la paragono solo alla Coppa Uefa vinta con l'" ... Ronaldo, c'è l'Inter nel futuro | Mercato | Calciomercato.com Prosegue a tenere banco in casa Manchester United la questione legata a Cristiano Ronaldo. Il portoghese era ad un passo dalla cessione la scorsa estate e tutt’ora potrebbe essere ...Come riferito da ESPN, in casa Manchester United continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Cristiano Ronaldo. L'ex Juve è stato ad un passo dalla cessione ...