Rabiot via dalla Juventus? Destinazione a sorpresa per il francese!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 9 ottobre 2022) Adrienè in scadenza di contratto con la, e pare che il club bianconero non abbia fatto alcun passo avanti per proporre un eventuale prolungamento. A tal proposito ci sono delle novità importanti. Stando a quanto riportato dal portale Fichajes.net, il centrocampista francese sarebbe pronto a lasciare la vecchia signora a parametro zero per approdare al Paris-Saint-Germain.Spagna sono certi che questo scenario si avveri il prossimo giugno.PSG Sarebbe un ritorno a casa per il centrocampista juventino, dal momento che il PSG è il club nel quale si è affermato come calciatore. L’esperienza in Italia non è iniziata nel migliore dei modi, tante critiche e prestazioni poco convincenti. Nellaattuale rappresenta una valida ...