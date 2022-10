Virgilio Sport

Anche questa volta il frenetico coro che ha rimodulato uno storico successo anni 90 di Gala ha fatto ballare i 70mila di San Siro: "is on". Ma a ballare in campo è stata pure la Juve, colpita e affondata da un Milan tornato freddo e letale dopo un paio di battute a vuoto contro Napoli e Chelsea che avevano complicato le ...Al tempo stessoha perso diversi a partita per infortunio e la coperta è estremamente corta. ... One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo AmazonTV Stick o Google Chromecast. ... Pioli is on fire, cinque mosse per stendere la Juve: tifosi in delirio Anche questa volta il frenetico coro che ha rimodulato uno storico successo anni 90 di Gala ha fatto ballare i 70mila di San Siro: “Pioli is on fire”. Ma a ballare in campo è stata pure la Juve, ...Un San Siro tutto esaurito freme per una delle partite più attese dell’anno: Milan-Juventus. Pioli e Allegri devono fare i conti con l’infermeria piena e le fatiche di ...