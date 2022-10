Pagelle Milan - Juve | Vlahovic sparito | Bonucci lento Bennacer show

Il 2 - 0 di San Siro con cui ilha battuto la Juve ha lasciato indicazioni importanti sul campionato, o almeno su questa fase. ... Ecco ledella grande sfida di ...- Juventus 2 - 0 promossi e bocciati: leDi Giordano Brega Diaz voto 9 Gol alla Messi (salta Bonucci, resiste al ritorno di Milik e non perdona Szczesny) che fa scoppiare di gioia San ...Il 2-0 di San Siro con cui il Milan ha battuto la Juve ha lasciato indicazioni importanti ... Bonucci e Vlahovic in primis. Ecco le pagelle della grande sfida di ieri. Pioli ha studiato una difesa in ...Tra i bianconeri si salva solo Cuadrado, Allegri in grossa difficoltà. Brahim Diaz è una furia, Leao non lo fermi mai ...