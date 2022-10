Ordine d’arrivo F1 | GP Giappone 2022 | risultati e classifica gara

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il Mondiale di F1è proseguito oggi, domenica 9 ottobre, con il GP del, valido come diciottesimo round del calendario. Nella mattinata italiana lasi è chiusa dopo tre ore dal via e la lunga interruzione per pioggia: di seguito l’GPF1dopo 21 giri 1 Max Verstappen Red Bull 1:47.563 2 2 Charles Leclerc Ferrari + 16.043 2 3 Sergio Perez Red Bull + 18.007 2 4 Esteban Ocon Alpine + 30.291 2 5 Lewis Hamilton Mercedes + 30.787 2 6 Sebastian Vettel Aston Martin + 35.503 2 7 Fernando Alonso Alpine + 36.694 2 8 George Russell Mercedes + 45.009 2 9 Nicholas Latifi Williams + 50.711 2 10 Lando Norris McLaren + 55.495 2 11 Daniel Ricciardo McLaren + ...