Omicidio a Genova | uccide il padre a coltellate davanti alla sorella

L'è avvenuto nel tardo pomeriggio nell'abitazione in via Novella sulle alture diPrà. L'uomo era seguito dagli specialisti della Salute mentale di Voltri. A chiamare i soccorsi è ...L'è avvenuto nel tardo pomeriggio nell'abitazione in via Novella sulle alture diPrà. L'uomo era seguito dagli specialisti della Salute mentale di Voltri. A chiamare i soccorsi è ...Un uomo di 42 anni, con problemi psichiatrici, ha ucciso il padre Francesco Evangelista di 77 anni colpendolo con un coltello. L'omicidio è avvenuto nel tardo ...Dramma a Genova dove un 42enne con problemi psichiatrici ha ucciso a coltellate il padre 77enne. L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica in un appartamento in via Novella, sulle alture ...