I 100 giorni che hanno distrutto Di Maio

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 9 ottobre 2022) Si può in centodistruggere tutto quel si ha, autodistruggersi in una sorte di eutanasia civile e politica (e mai espressione fu più azzeccata di quella di “dolce morte”, sol che si pensi alle festanti immagini di qualche settimana fa in cui svolazzava fra risi e gioie sollevato con aerea leggerezza in una trattoria napoletana). A Luigi Di, detto Giggino, l’impresa è riuscita alla perfezione. Era il 21 giugno, un martedì, quando, dopo un voto non conforme sulla guerra in Ucraina dei Cinque Stelle guidati dal suo acerrimo nemico Giuseppe Conte, l’allora (improbabile ma reale) ministro degli Esteri, seguito da un folto gruppo di parlamentari, usciva dal Movimento che gli aveva dato (immeritati) onori e glorie all’insegna dell’“uno vale l’altro”, per creare un partito tutto suo, e a sua immagine e somiglianza, di stretta osservanza ...