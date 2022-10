Gasperini ' soddisfatto della gara | ma un attimo e cambia tutto'

"Sonodella gara: il calcio è questo e le partite possono cambiare in pochi minuti. Dobbiamo ... Lo ha detto Gian Piero, commentando, in conferenza stampa, il pareggio alla Dacia ...... mi sono piaciuti sia lo spirito che la compattezza del gruppo " il commentodi Allegri ... Entrambe comunque volano in classifica, conaddirittura in testa assieme al Napoli e ..."Sono soddisfatto della gara: il calcio è questo e le partite possono cambiare in pochi minuti. Dobbiamo accettare il risultato, perché arriva sul campo dell'Udinese che era data, assieme al Napoli, n ...Riguardo la partita il tecnico dei bianconeri ha affermato: “Sono molto soddisfatto, ma forse abbiamo creato più noi visto che Silvestri non ha fatto una parata. L’articolo Udinese, Sottil: “Sono molt ...