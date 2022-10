F1 | Max Verstappen | “Vincere il Mondiale a Suzuka è speciale | un 2022 inimmaginabile”

con la sua Red Bull ha vinto il Gp del Giappone di F1 dopo la bandiera rossa e la ripartenza dopo due ore di interruzione dietro la safety car ed è campione del mondo per la seconda ...Da. Due titoli Mondiali in dieci mesi. A 25 anni appena compiuti.lo è davvero, un Sol Levante. In Giappone ha esordito il 3 ottobre 2014 in una sessione di prove libere per l'allora Toro ...Formula 1, GP Giappone: vince Max Verstappen ed è campione del mondo! scritto su Sport News Italia da Redazione . Max Verstappen è campione del mondo di Formula 1 2022. L’olandese può festeggiare con ...La vittoria del titolo mondiale di Max Verstappen ha colto un po' tutti di sorpresa, anche lo stesso pilota della Red Bull che ne è venuto a conoscenza solo nelle intervista post gara. In un ...