F1 | Giappone; al via Sainz a muro | esposte bandiere rosse

...con la safety - caral giro di ricognizione, gomme intermedie per tutti e pioggia ben presente. ma il pubblico è presente massicciamente a Suzuka. Piove a Suzuka , da quelle parti del...Carlos Sainz non ha terminato nemmeno il primo giro del GP del, partito sotto la pioggia e con scarsa visibilità. Il pilota della Ferrari ha urtato le ... AlMax Verstappen aveva conservato ...Carlos Sainz al muro, fuori anche Albon , Vettel e Gasly. In pista la Safety – Car , errore del direttore di gara dare il via. E’ partito il Gran premio del Giappone. Leclerc ha cercato di infilare Ve ...Carlos Sainz non ha terminato nemmeno il primo giro del GP del Giappone, partito sotto la pioggia e con scarsa visibilità. Il pilota della Ferrari ha urtato le barriere ed è stata esposta la bandiera ...